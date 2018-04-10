القاهرة - أ ش أ

يعود اليوم فريق المقاصة إلى تدريباته استعدادا لمواجهة الرجاء فى الأسبوع الـ31 للدورى بعد الراحة التى منحها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق للاعبين .

كان المقاصة قد نجح أول أمس فى الفوز على الزمالك بهدف مقابل للا شىء أحرزه أحمد سامى فى اللحظات الأخيرة من المباراة وهو ما رفع رصيد الفريق الفيومى إلى 37 نقطة .

ويسعى مصر المقاصة إلى حصد الثلاث نقاط أمام الرجاء للتقدم خطوة فى جدول الدورى وتحسين مركزه ، فى المقابل يحاول لاعبو الرجاء بقيادة رمضان السيد إلى تحقيق الفوز لإحياء آماله فى البقاء خاصة أنه يحتل حاليا المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة .