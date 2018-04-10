وكالات

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونغ-أون تحدث للمرة الأولى رسميا عن “حوار” مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتضّح فيه أكثر فأكثر معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة، إن كيم قدّم تقريرا إلى كبار مسؤولي الحزب الأوحد يتناول “الوضع في شبه الجزيرة الكورية” ويتطرق إلى “آفاق الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية” (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية).

وهي المرة الأولى التي تلمح فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى قمة بين كيم وترامب، الذي أعلن الإثنين، أن لقاءه التاريخي مع نظيره الكوري الشمالي سيتم “في مايو أو مطلع يونيو”.