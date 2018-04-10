وكالات

ازدهرت في أوروبا مؤخرا خدمة “مشاركة السيارات” في العديد من المدن وتحت مسميات مختلفة.

فإذا كنت تخطط للقيام برحلة إلى أوروبا وتفكر في خيارات النقل، عليك أن تفكر في هذه الخدمة الجديدة إلى جانب الخيارات التقليدية، مثل سيارات الأجرة أو استئجار السيارات. وقد عمت خدمات مشاركة السيارات، مثل “درايف ناو” و”كار تو جو”، الكثير من العواصم والمدن الأوروبية، مثل: كوبنهاجن ولندن ولشبونة.

ويمكنك استخدام خدمة “مشاركة السيارات” حتى من أجل التنقل بين المطار والمدينة. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة الرحلة من فيينا إلى المطار، حوالي 25 يورو. أما في حال تقاسم المبلغ بين مجموعة من الأفراد، فمن الممكن أن يؤدي الأمر إلى خفض تكلفة الرحلة.

وفي معظم الحالات، تظل خدمة “مشاركة السيارات” أغلى من استخدام وسائل النقل العام. لكنها أرخص من تأجير سيارة أو استخدام سيارة أجرة بمفردك.

وإلى جانب الأسماء الكبيرة عالميا، يجب عليك توخي الحذر من الشركات الأصغر في المدن المختارة.

وعلى سبيل المثال، تتعاون شركة “فلينكستر” لمشاركة السيارات مع شركات في ثماني بلدات تقع شمالي إيطاليا، وفي بلدة فيرت الهولندية، بالإضافة إلى سويسرا.