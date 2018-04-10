وكالات

احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً جوجل، بالذكرى الـ 86 لميلاد الفنان المصرى صاحب الشهرة العالمية، عمر الشريف، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 10 فبراير عام 1933.

ووضع محرك البحث “جوجل” صورة عمر الشريف على واجهته الرئيسية، احتفالاً بذكرى مولد قيمة فنية مصرية، أضافت للفن العالمى.

ولد عمر الشريف، فى الإسكندرية عام 1932، وعشق التمثيل منذ الضغر، ورفض العمل مع والده كتاجر للأخشاب، وبدأ التمثيل على مسرح فيكتوريا كوليدج التى كان يدرس بها.

حصل على فرصة العمر عندما شاهده المخرج يوسف شاهين وعرض عليه الوقوف أمام النجمة فاتن حمامة فى دور البطولة بفيلم “صراع فى الوادى” والذى فتح له أبواب النجومية، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا، جعل من عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائى فنى من أنجح الثنائيات، كما جمع الحب بينهما أيضا ليكلل بالزواج فى عام 1955، وأنجبا ابنهما طارق.

التقى عمر الشريف فى بداية الستينيات بالمخرج العالمي دافيد لين الذى اكتشفه وقدمه فى العديد من الأفلام، وقام بأداء عدد من الأدوار الناجحة والهامة فى السينما الأمريكية.

سار عمر الشريف نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة، واستطاع أن يحصل على عدد من الجوائز العالمية، حيث رشح فى عام 1962 لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد فى فيلم لورنس العرب، كما حصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 فى فيلم الدكتور زيفاجو، وفى 2004 تم منحه جائزة مشاهير فنانى العالم العربى تقديرا لعطائه السينمائى، وحاز أيضا فى نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم “السيد إبراهيم وأزهار القرآن” لفرانسوا ديبرون، وحصل على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان البندقية السينمائى عن مجمل أعماله.

ورغم وصوله للعالمية كان يعشق عمر الشريف مصر لدرجة جعلته يرفض الحصول على أى جواز سفر آخر، حيث كان يفخر بمصريته فى كل مكان ومن عشقه لم يتمنى شيئا فى أواخر أيامه سوى أن يموت ويدفن بها، وأصيب الشريف فى أيامه الأخيرة بمرض الزهايمر، ووافته المنية فى 10 يوليو 2015، وفارق الحياة عن عمر يناهز 83 عاما.