صحافة عربية: محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على وثيقة استراتيجية نهاية العام
أخبار مصر - الثلاثاء 10 إبريل - فيصل زكى
* محادثات سعودية فرنسية معمقة لتعزيز العلاقات بـ 12 بروتوكول تعاون .
* شهيدان.. وغزة تحت القصف جواً وبحراً.
* عهد التميمي تهزم المحقق «الإسرائيلي» رغم التهديد والتحرش.
* «الجامعة» تؤكد دعوة قطر لحضور القمة العربية.
* روحاني: ترامب سيندم إذا انتهك الاتفاق النووي.
* مسؤل ألماني: الأردن مرساة الاستقرار في المنطقة.
* رئيس البرلمان الصومالي يستقيل قبل اقتراع بسحب الثقة.
* سلسلة زلازل تهز غربي اليابان.
* اجتماع رباعي في القاهرة لبحث التطورات في ليبيا.
* «الهلال» تسيّر قافلة إغاثة ثانية إلى سكان «كرش».
* تصاعد الاشتباكات في «نهم» وشمال لحج ومعركة تعز تحصد 586 قتيلاً خلال مارس.
* تضييق الخناق على «الحوثيين» في صعدة ومقتل 35 عنصراً.
* 8 قتلى بانفجار غرب أفغانستان.
* السلطة تستثني قطاع غزة من صرف الرواتب.
* واشنطن لـ«حماس»: نبذ العنف مقابل تحسين ظروف غزة.
* فلسطين والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية تتصدر جدول أعمال القمة العربية.
*وفد «الجامعة» يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية.
* نائب عراقي: أبناء رموز النظام السابق منتسبون لـ«الحشد».
* «جيش الإسلام» يغادر دوما.
* منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق بهجوم دوما.
* مقتل 14 عسكرياً بقصف إسرائيل قاعدة «تي فور» بسوريا.
* زيد بن رعد: رد القوى الكبرى «واهن».
*واشنطن تهدد بالرد على «المجزرة» وموسكو تحذر من «تداعيات خطيرة».
* استيلاء «الحمدين» على أراضٍ كبيرة تعود لملكية الدولة القطرية.
* إدارة ترامب ستطالب تميم بتنازلات.
* عبد الله بن زايد لغريفيث: ندعم الحل السياسي في اليمن.
* «الهلال» تسيّر قافلة إغاثة ثانية إلى سكان كرش في لحج.
* ابن دغر: هزيمة الحوثيين في صعدة بداية التحرير الشامل.
* مواجهات شمالي تعز وصد هجوم للمتمردين في الراهدة والشريجة.
* دفعة ثانية من المساعدات الطبية المصرية إلى اليمن.
* أنباء عن ترتيبات لتهريب زعيم الحوثيين للخارج.
* انتخاب الجروان رئيساً للاتحاد العام للخبراء العرب.
* انتقادات لبنانية لبعض شروط «سيدر» وبري يرى العبرة بالتنفيذ.
* مركزية «فتح» تدعو لإطلاق اسم القدس على قمة الرياض.
* الاحتلال يصدر 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم سيدة.
* أعراض غريبة على فلسطينيين بعد استنشاق غاز «إسرائيلي».
* الجامعة العربية تجدد إدانتها للعنف «الإسرائيلي».
* لافروف يدعو تركيا للخروج من عفرين.
* الصدر يدعو الحكومة إلى ردع التقدم التركي.
* مقتل ثمانية في انفجار غربي أفغانستان.
*«صندوق قطر» يسحب 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك.
* بيونج يانج مستعدة لبحث نزع «النووي» مع واشنطن.
* الاجتماعات التحضيرية لقمة الدمام تنطلق اليوم في الرياض.
* تحالف سعودي إماراتي لتمويل القناة البحرية على الحدود القطرية.
* روسيا: استخدام القوة ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.
* الكويت: انتخابات «المجلس البلدي» 12 مايو.
* قائد جيش جنوب السودان السابق يشكل حركة تمرد.
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