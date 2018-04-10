أخبار مصر - الثلاثاء 10 إبريل - فيصل زكى

* محادثات سعودية فرنسية معمقة لتعزيز العلاقات بـ 12 بروتوكول تعاون .

* شهيدان.. وغزة تحت القصف جواً وبحراً.

* عهد التميمي تهزم المحقق «الإسرائيلي» رغم التهديد والتحرش.

* «الجامعة» تؤكد دعوة قطر لحضور القمة العربية.

* روحاني: ترامب سيندم إذا انتهك الاتفاق النووي.

* مسؤل ألماني: الأردن مرساة الاستقرار في المنطقة.

* رئيس البرلمان الصومالي يستقيل قبل اقتراع بسحب الثقة.

* سلسلة زلازل تهز غربي اليابان.

* اجتماع رباعي في القاهرة لبحث التطورات في ليبيا.

* «الهلال» تسيّر قافلة إغاثة ثانية إلى سكان «كرش».

* تصاعد الاشتباكات في «نهم» وشمال لحج ومعركة تعز تحصد 586 قتيلاً خلال مارس.

* تضييق الخناق على «الحوثيين» في صعدة ومقتل 35 عنصراً.

* 8 قتلى بانفجار غرب أفغانستان.

* السلطة تستثني قطاع غزة من صرف الرواتب.

* واشنطن لـ«حماس»: نبذ العنف مقابل تحسين ظروف غزة.

* فلسطين والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية تتصدر جدول أعمال القمة العربية.

*وفد «الجامعة» يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية.

* نائب عراقي: أبناء رموز النظام السابق منتسبون لـ«الحشد».

* «جيش الإسلام» يغادر دوما.

* منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق بهجوم دوما.

* مقتل 14 عسكرياً بقصف إسرائيل قاعدة «تي فور» بسوريا.

* زيد بن رعد: رد القوى الكبرى «واهن».

*واشنطن تهدد بالرد على «المجزرة» وموسكو تحذر من «تداعيات خطيرة».

* استيلاء «الحمدين» على أراضٍ كبيرة تعود لملكية الدولة القطرية.

* إدارة ترامب ستطالب تميم بتنازلات.

* عبد الله بن زايد لغريفيث: ندعم الحل السياسي في اليمن.

* «الهلال» تسيّر قافلة إغاثة ثانية إلى سكان كرش في لحج.

* ابن دغر: هزيمة الحوثيين في صعدة بداية التحرير الشامل.

* مواجهات شمالي تعز وصد هجوم للمتمردين في الراهدة والشريجة.

* دفعة ثانية من المساعدات الطبية المصرية إلى اليمن.

* أنباء عن ترتيبات لتهريب زعيم الحوثيين للخارج.

* انتخاب الجروان رئيساً للاتحاد العام للخبراء العرب.

* انتقادات لبنانية لبعض شروط «سيدر» وبري يرى العبرة بالتنفيذ.

* مركزية «فتح» تدعو لإطلاق اسم القدس على قمة الرياض.

* الاحتلال يصدر 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم سيدة.

* أعراض غريبة على فلسطينيين بعد استنشاق غاز «إسرائيلي».

* الجامعة العربية تجدد إدانتها للعنف «الإسرائيلي».

* لافروف يدعو تركيا للخروج من عفرين.

* الصدر يدعو الحكومة إلى ردع التقدم التركي.

* مقتل ثمانية في انفجار غربي أفغانستان.

*«صندوق قطر» يسحب 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك.

* بيونج يانج مستعدة لبحث نزع «النووي» مع واشنطن.

* الاجتماعات التحضيرية لقمة الدمام تنطلق اليوم في الرياض.

* تحالف سعودي إماراتي لتمويل القناة البحرية على الحدود القطرية.

* روسيا: استخدام القوة ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.

* الكويت: انتخابات «المجلس البلدي» 12 مايو.

* قائد جيش جنوب السودان السابق يشكل حركة تمرد.