ماكرون و ترامب يطالبان برد دولي حازم على ما يحدث فى سوريا
باريس - أ ش أ
أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييم التطورات منذ الهجمات الكيميائية المزعومة، والتي وقعت 7 أبريل في دوما بالغوطة الشرقية والمناقشات الجارية بمجلس الأمن الدولي.
وذكر الاليزيه – في بيان – أن ماكرون وترامب أكدا ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل حازم على هذه الانتهاكات الجديدة عبر استخدام الأسلحة الكيميائية.
واتفق الرئيسان – وفقا للبيان – على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن على نحو وثيق.
ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيسين لبحث الوضع في سوريا.
اترك تعليقاً