باريس - أ ش أ

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييم التطورات منذ الهجمات الكيميائية المزعومة، والتي وقعت 7 أبريل في دوما بالغوطة الشرقية والمناقشات الجارية بمجلس الأمن الدولي.

وذكر الاليزيه – في بيان – أن ماكرون وترامب أكدا ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل حازم على هذه الانتهاكات الجديدة عبر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واتفق الرئيسان – وفقا للبيان – على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن على نحو وثيق.

ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيسين لبحث الوضع في سوريا.