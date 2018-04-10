القاهرة - اخبار مصر

تبدأ اليوم الثلاثاء، أولى الزيارتين الاستثنائيتين التى تمنحهما وزارة الداخلية لجميع نزلاء السجون، احتفالا بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، حرصا من وزارة الداخلية على تعميق جوانب التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون مع ذويهم.

كانت وزارة الداخلية، قد قررت منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 أبريل، وحتى يوم الخميس 10 مايو المقبل، ولا تحتسب من بين الزيارات المخصصة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم ومشاركتهم الاحتفال بكافة المناسبات.