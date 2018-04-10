القاهرة - اخبار مصر

صرح الدكتور سليم الجبورى، رئيس مجلس النواب العراقى، بأنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا العمل على تعزيزها، وانتقال الرؤية من داخل إطار البلدين إلى المنطقة العربية المشتركة، وماهية دورها الإقليمى، وما ينبغى عليها فعله فى حل المشكلات الموجودة، ممثلًا عن العراق رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والبرلمان، للتعبير عن ضمير وإرادة الشعب العراقى بالمشاركة والتواصل فى العلاقات والاستمرار بها.

وأضاف الجبورى، فى حواره مساء يوم الاثنين على إحدى القنوات الفضائية المصرية، أن هناك شراكة كبيرة بين العراق ومصر فى مكافحة الإرهاب، وأن داعش ليس لديه أى أرض بالعراق بعد القضاء عليه عسكريًا، وأنه يجب القضاء على الأفكار الداعشية الإرهابية لمنع استقطاب هذه التنظيمات للشباب العرب.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقى، أن العلاقات الطيبة بين دولتى مصر، والعراق، ذات صلة قديمة ووطيدة، وأنه اقتصاديًا يجب زيادة التبادل التجارى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لأنه ليس بالحجم المطلوب، مضيفًا أن العراق لديه رغبة شديدة فى التعاون الاقتصادى بمجالات عدة مع مصر، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016، وقد تغيرت نظرة الكثير من الدول العربية، تجاه العراق، وتوافقهم على إعادة بنائها.