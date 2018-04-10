واشنطن - أ ش أ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال اجتماع مع قادة عسكريين مساء اليوم إنه سيتخذ قرار قويا الليلة أو بعدها بقليل بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع قرب دمشق.

وأضاف ترامب ، خلال الاجتماع بالقادة العسكريين ، أن الهجوم الكيماوي سيقابل بالقوة ، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ الليلة أو بعدها بقليل.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لديها العديد من الخيارات العسكرية للرد على ما يجري في سوريا.

وأدى هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما ، آخر معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق مساء السبت الماضي ، إلى مقتل 48 شخصا ، بحسب منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز).

وكانت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت في مجلس الأمن مساء اليوم إن واشنطن سترد على الهجوم الكيماوي على دوما سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا.

وأبلغت هيلي المجلس قائلة “وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة”.

والتقى أعضاء مجلس الأمن الــ 15 مساء اليوم في جلسة طارئة في نيويورك لمناقشة الهجوم الكيماوي المفترض الذي وقع السبت الماضي في مدينة دوما السورية وأوقع عشرات القتلى.