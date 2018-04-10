القاهرة - أ ش أ

يلعب الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعد غد الأربعاء بعد تأهل الأخير للنهائي عقب الفوز على الشرقية للدخان بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشيء.

وصعد الأهلي للدور النهائي عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة.

و سبق والتقي الأهلي مع فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة إفريقيا للأندية للرجال قبل أيام، وفاز الأهلي /3 صفر ونال اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.