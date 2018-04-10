واشنطن - وكالات

لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي على مدار أكثر من 200 عام، وضعت عضوة بالمجلس مولودة.

وأعلنت السيناتور تامي داكويرث، مساء الإثنين، عن ولادة ابنتها الثانية، واسمها ميل بيرل بولسبي.

أعلنت داكويرث، وهي سيناتور عن ولاية إلينوي وأحد المحاربين القدماء في الحرب في العراق، الولادة على موقع فيسبوك.

وداكويرث 50 عاما ضابطة متقاعدة في الحرس الوطني في إلينوي برتبة ليفتنانت كولونيل كانت قد فقدت ساقيها كقائدة لمروحية في العراق عام 2004.

كانت داكويرث قد أنجبت طفلها الأول، أبيجيل، في عام 2014 عندما كانت عضوة في مجلس النواب، وقالت داكويرث، وهي ديمقراطية، إنها وزوجها بريان وأبيجيل “لا يمكن ألا يكونوا أكثر سعادة” لاستقبال ميل بيرل.