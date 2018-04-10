القاهرة - أ ش أ

أكد مصدر أمني السيطرة على حريق نشب بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية قد تبلغ الليلة بنشوب حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون دائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو / محمود ر م ( 35 سنة) ، بائع مقيم دائرة قسم كرموز ، بإعداد المأكولات أعلى عربة خشبية مجهزة لبيع المأكولات ، مستخدماً موقد بوتاجاز صغير الحجم محلى الصنع ، حدث تسرب غاز مما أدى الى اشتعال النيران وحدوث انفجار غازي بالعربة ، واحتراق محتوياتها بالكامل.

وأضاف أن الحريق أسفر عن إصابة المذكور ، و3 أشخاص تصادف تواجدهم لتناول المأكولات من العربة ، بحروق بمختلف أنحاء الجسم ، وأنه تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.