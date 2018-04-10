ايهاب جلال : علاقتي قوية مع أيمن حافظ وكل أعضاء الجهاز الاداري بالزمالك
القاهرة - أ ش أ
أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن علاقاته بجميع أفراد الجهاز الفني المعاون له والجهاز الاداري على
أفضل ما يرام ، وأن هناك حالة من التفاهم والتجانس بين الجميع.
وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات إعلامية مساء اليوم ” أنه لم يطلب من أي مسئول في مجلس إدارة النادي استبعاد أيمن حافظ مدير الكرة من منصبه ، وأكد أن العلاقة التي تربطه به جيدة للغاية ، وأن كل ما ينشر لا أساس له من الصحة.
وأشار ايهاب جلال الى أن أيمن حافظ من أكثر الشخصيات المميزة في عملها ومتعاون للغاية مع جميع أفراد الجهاز الفني ، ويحرص دائما على تذليل أي معوقات أو مشاكل ، وطلب جلال من وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات والأخبار عن الفريق ، وقال “ربنا يجازي أصحاب النوايا السيئة”.
وقد احتفل أعضاء نادي الزمالك بأعياد الربيع وشم النسيم خلال تواجدهم بمقر النادي والتمتع بالألعاب والنزول لحمامات السباحة ، وحرص الأعضاء على توجيه الشكر لرئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور المتواجد معهم بالنادي على ما قدمه طوال الفترة الأخيرة وتطوير النادي وافتتاح النادي النهري اليوم ليكون متنفسا جديدا للأعضاء.
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