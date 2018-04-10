شرم الشيخ - أ ش أ

قامت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، مساء اليوم الاثنين ، بتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الاعلامي لمحافظ جنوب سيناء والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان.

وقدمت ادارة المهرجان خالص الشكر والتقدير لجهود المحافظ الكبيرة التي ساهمت في إنجاح المهرجان في دوته الثالثة ، وأكدت على المضي قدما للدورة الرابعة التي ستكون مشرفة لمصر الغالية مثل الدورات السابقة.

وقدمت درع المهرجان الذي يمثل شكل أيقونة السلام بشرم الشيخ ، وشهادة تقدير كتب فيها ” تتشرف إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمنح السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادة تقدير وتكريم لما قدمه من دعم ساهم في إخراج المهرجان بالصورة اللائقة ونجاح فعاليات الدورة الثالثة (دورة الفنان القدير محمد صبحي).