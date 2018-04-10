أخبار مصر - الثلاثاء 10 إبريل - فيصل زكى

* الملايين استمتعوا بشم النسيم.. في الحدائق والمنتجعات.

* شواطئ شرم والعريش استقبلت الآلاف من الأهالي والأجانب.

* المنايفة فضلوا الفسيخ علي “المشلتت”.

* رأس البر تستقبل 1.5 مليون زائر.

* شون حديثة وضوابط مشددة لتلافي سلبيات العام الماضي.

* موسم توريد القمح .. ينطلق الأحد 650 جنيهًا للأردب والصرف خلال 48 ساعة.

* بطول 50 كم وتكلفة 585 مليون جنيه بدء المرحلة الثانية بمحور شرق العوينات ـ الخارجة.

* «الطوفان» الصينى يغرق «التعاونيات».

* مليونا جنيه تشعل غضب جماهير الزمالك على إيهاب جلال.

* ميمى عبدالرزاق: كنا الأفضل ونجحنا فى إيقاف خطورة «الأحمر».

* ما أحلى الربيع.

* شم النسيم يرسم الفرحة على وجوه المصريين.

* 44 شاطئا بالإسكندرية استقبلت زوارها.

* الآلاف توافدوا على القناطر الخيرية..ومهرجانات بالميادين والحدائق.

* 120 حديقة فتحت أبوابها بالدقهلية.

* الفسيخ والرنجة فى حدائق ومنازل الغربية.

* 140 حديقة بالمجان لأهالى أسوان.

* عشش رأس البر «كاملة العدد» وكرنفالات باللسان.

* إشغالات مرسى علم.. 100٪.

* وزير النقل يتفقد المراسى النهرية وحركة القطارات والمترو.

* عروض فنية بقصر ثقافة أسيوط.

* زحام على شواطئ القرى السياحية فى مطروح.

* «أسد» بنى سويف يحظى بمداعبات الجمهور.

* إقبال على الجزر النيلية والأندية بسوهاج.

* «سعفان» أمام مؤتمر العمل العربى.

* الانتخابات العمالية فى النصف الثانى من مايو.

* التعليم تشكل لجان أزمات..إجراءات لتأمين امتحانات الثانوية وكشف محاولات الغش.

* افتتاح تجديدات وحدة الكبد للأطفال بمستشفى أبو الريش.

* تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية.

* شكرى ونظيره القبرصى يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

* إيهاب جلال: مستمر في قيادة الزمالك حتى نهاية تعاقدي.

* الأهلى يوافق على إعارة السعيد لـ «كوبيون بالوسورا» الفنلندى لشهرين مجانا.

* القاهرة .. دفا وشمس وهوا.

* الممشي السياحي جذب الزوار .. والرحلات النيلية بالحجز.

* الميريلاند 3000 زائر في اللحظات الأولي..رفع التذكرة إلي 50 جنيهاً لتقليل الأعداد.

* رئيس الحي: الحديقة تعمل بربع طاقتها.

* الشرطة النسائية تعيد طفلة لأسرتها.

* زحام شديد في حديقة الحيوان..85 ألف زائر في الساعات الأولي.

* 3 ضربات استباقية.. تجهض مخططات الإرهابية.

* ضبط 3 خلايا من 29 عنصراً حاولوا تنفيذ هجمات في أعياد الربيع.

* ضمن الحملة ضد “فيروس سي”:فحص 1.1 مليون مواطن بالمعامل المركزية للصحة في 3 شهور.

* 14 لجنة إلي الخرطوم للاطمئنان علي سلامة اللحوم.

* اعتماد مزرعة “غليون” السمكية دولياً.

* محرز: مفرخات.. ومصانع للأعلاف.. وتجهيز الجمبري والأسماك للتسويق.

* عبدالحميد يطمئن السكان ويتفقد الأعمال 60% إنجاز الإزالات في مثلث ماسبيرو.. لإطلاق التطوير.

* مساكن حضارية بالأسمرات.. تعويضات مالية للراغبين.

* وزير البيئة يناقش ..رفع كفاءة بحيرة قارون وتطوير محمية وادي الريان.

* رئيس جهاز برج العرب:1.2 مليار جنيه لربط برج العرب بالطرق السريعة.

* 2000 طلب توفيق أوضاع بالحزام الأخضر.. تحت الدراسة.

* قطع الطريق علي الجبلاية الخطيب يستدعي البدري.. للتجديد.

* بسبب ارتباطات الأهلي ..تأجيل السوبر المصري السعودي.. لنهاية العام.