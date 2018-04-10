صحافة مصرية: ربيع المصريين.. فرحة وأمان
أخبار مصر - الثلاثاء 10 إبريل - فيصل زكى
* الملايين استمتعوا بشم النسيم.. في الحدائق والمنتجعات.
* شواطئ شرم والعريش استقبلت الآلاف من الأهالي والأجانب.
* المنايفة فضلوا الفسيخ علي “المشلتت”.
* رأس البر تستقبل 1.5 مليون زائر.
* شون حديثة وضوابط مشددة لتلافي سلبيات العام الماضي.
* موسم توريد القمح .. ينطلق الأحد 650 جنيهًا للأردب والصرف خلال 48 ساعة.
* بطول 50 كم وتكلفة 585 مليون جنيه بدء المرحلة الثانية بمحور شرق العوينات ـ الخارجة.
* «الطوفان» الصينى يغرق «التعاونيات».
* مليونا جنيه تشعل غضب جماهير الزمالك على إيهاب جلال.
* ميمى عبدالرزاق: كنا الأفضل ونجحنا فى إيقاف خطورة «الأحمر».
* ما أحلى الربيع.
* شم النسيم يرسم الفرحة على وجوه المصريين.
* 44 شاطئا بالإسكندرية استقبلت زوارها.
* الآلاف توافدوا على القناطر الخيرية..ومهرجانات بالميادين والحدائق.
* 120 حديقة فتحت أبوابها بالدقهلية.
* الفسيخ والرنجة فى حدائق ومنازل الغربية.
* 140 حديقة بالمجان لأهالى أسوان.
* عشش رأس البر «كاملة العدد» وكرنفالات باللسان.
* إشغالات مرسى علم.. 100٪.
* وزير النقل يتفقد المراسى النهرية وحركة القطارات والمترو.
* عروض فنية بقصر ثقافة أسيوط.
* زحام على شواطئ القرى السياحية فى مطروح.
* «أسد» بنى سويف يحظى بمداعبات الجمهور.
* إقبال على الجزر النيلية والأندية بسوهاج.
* «سعفان» أمام مؤتمر العمل العربى.
* الانتخابات العمالية فى النصف الثانى من مايو.
* التعليم تشكل لجان أزمات..إجراءات لتأمين امتحانات الثانوية وكشف محاولات الغش.
* افتتاح تجديدات وحدة الكبد للأطفال بمستشفى أبو الريش.
* تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية.
* شكرى ونظيره القبرصى يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
* إيهاب جلال: مستمر في قيادة الزمالك حتى نهاية تعاقدي.
* الأهلى يوافق على إعارة السعيد لـ «كوبيون بالوسورا» الفنلندى لشهرين مجانا.
* القاهرة .. دفا وشمس وهوا.
* الممشي السياحي جذب الزوار .. والرحلات النيلية بالحجز.
* الميريلاند 3000 زائر في اللحظات الأولي..رفع التذكرة إلي 50 جنيهاً لتقليل الأعداد.
* رئيس الحي: الحديقة تعمل بربع طاقتها.
* الشرطة النسائية تعيد طفلة لأسرتها.
* زحام شديد في حديقة الحيوان..85 ألف زائر في الساعات الأولي.
* 3 ضربات استباقية.. تجهض مخططات الإرهابية.
* ضبط 3 خلايا من 29 عنصراً حاولوا تنفيذ هجمات في أعياد الربيع.
* ضمن الحملة ضد “فيروس سي”:فحص 1.1 مليون مواطن بالمعامل المركزية للصحة في 3 شهور.
* 14 لجنة إلي الخرطوم للاطمئنان علي سلامة اللحوم.
* اعتماد مزرعة “غليون” السمكية دولياً.
* محرز: مفرخات.. ومصانع للأعلاف.. وتجهيز الجمبري والأسماك للتسويق.
* عبدالحميد يطمئن السكان ويتفقد الأعمال 60% إنجاز الإزالات في مثلث ماسبيرو.. لإطلاق التطوير.
* مساكن حضارية بالأسمرات.. تعويضات مالية للراغبين.
* وزير البيئة يناقش ..رفع كفاءة بحيرة قارون وتطوير محمية وادي الريان.
* رئيس جهاز برج العرب:1.2 مليار جنيه لربط برج العرب بالطرق السريعة.
* 2000 طلب توفيق أوضاع بالحزام الأخضر.. تحت الدراسة.
* قطع الطريق علي الجبلاية الخطيب يستدعي البدري.. للتجديد.
* بسبب ارتباطات الأهلي ..تأجيل السوبر المصري السعودي.. لنهاية العام.
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