أخبار مصر - د.هند بدارى

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين مع أعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بمقر السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع عمق علاقات التعاون العلمي والثقافي بين مصر وفرنسا، خاصة واشار إلى زيارة الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي إلى فرنسا والتي حققت نجاحا ونتائج ملموسة في عدة مجالات على رأسها توقيع اتفاقية إنشاء (بيت مصر) بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وتشمل الإجراءات القانونية لسرعة الانتهاء من إنشاء “بيت مصر” ليضم الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إدراج مشروع بيت الطلبة بالخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي للعام المالي 2017/2018.