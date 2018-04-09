غزة - أ ش أ

أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال مشاركتهم في (مسيرة العودة) السلمية على حدود غزة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان مقتضب مساء اليوم، إلى إصابة مسعف من طواقم الهلال الأحمر شرق البريج و4 مواطنين شرق خان يونس وآخر شمال القطاع.

وكان قد شارك عشرات آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضي، وبخاصة في يومي الجمعة الأخيرين، في تظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” قرب السياج الحدودي، وأدت المواجهات الى استشهاد 31 مواطنا وجرح الآلاف.