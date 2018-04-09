القاهرة - أ ش أ

فاز فريق الكرة الطائرة للنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، على فريق الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما بالصالة المغطاة رقم “2” باستاد القاهرة، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وأنهى الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي الأشواط الثلاثة لصالحه، حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة (25 / 22)، كما فاز في الشوط الثاني بنتيجة (25 / 21)، وواصل لاعبوه التألق ونجحوا في إنهاء الشوط الثالث لصالحهم بنتيجة (25 / 17).