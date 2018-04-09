القاهرة - أ ش أ

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احترامه الكامل لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وتمسكه بالبقاء في قيادة الفريق حتى نهاية تعاقده مع النادي.

وقال جلال -في تصريح لموقع النادي بعد الجلسة التي جمعته اليوم مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة، وأيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول- إنه لا يمكن أن يهرب من مسئولياته، ويحترم كل قرارات المجلس التي يصدرها والذي وثق فيه وكلفه بقيادة الفريق في ظروف صعبة، مشددا على أنه يتعهد بإصلاح مسار الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار جلال إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي مرتضى منصور بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة أمس تعتبر طبيعية ورد فعل لما حدث، مشددا على أنه لم يتقدم باستقالته وأنه يحترم عقده مع النادي.. موضحا أنه مستمر في قيادة تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.