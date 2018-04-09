بغداد - أ ش أ

أعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي بالعراق اليوم الاثنين، عن التصدي لهجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على إحدى النقاط شمال شرق المحافظة.

وقال اللواء 110 – في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية – إن “الفوج الثاني في اللواء 110 صد هجوما لداعش في أطراف قرية العساكرة قرب ناحية السعدية (60 كم شمال بعقوبة) وهناك أنباء عن إصابة أحد عناصره”.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن صد هجمات لتنظيم “داعش” في مناطق بعيدة عن السكان في محافظة ديالى.