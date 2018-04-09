شارع مصر متنزهاً للمصريين في مختلف المناسبات وفي أعياد الربيع 2018/04/09 - 21:36 شارع مصر متنزهاً للمصريين في مختلف المناسبات وفي أعياد الربيع2018-04-09T21:36:54+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة تشييع جثمان ملكة الكلام وصاحبة الناصية الإذاعية القديرة أمال فهمي المواطنون يحتفلون بأعياد الربيع في حديقة الأزهر المواطنون يحتفلون بأعياد الربيع في حديقة الحيوان بالجيزة نشر خدمات أمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطحات المائية لتأمين إحتفالات أعياد الربيع شيخ الأزهر الشريف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد القيامة المجيد
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