موسكو - أ ش أ

أيدت روسيا اليوم الاثنين، مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء تحقيق في ملابسات استشهاد مدنيين فلسطينيين في إطار “مسيرة العودة” في غزة.

ووصفت الخارجية الروسية – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” في نشرتها باللغة الإنجليزية – استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة بشكل عشوائى ” بالأمر غير مقبول على الإطلاق”.

وجددت الخارجية الروسية ضرورة توقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتخاذ أي خطوات من شأنها وقوع المزيد من أعمال التصعيد الخطيرة.