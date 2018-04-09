روسيا تؤيد دعوة جوتيريش لإجراء تحقيق بشأن استشهاد مدنيين بغزة
موسكو - أ ش أ
أيدت روسيا اليوم الاثنين، مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء تحقيق في ملابسات استشهاد مدنيين فلسطينيين في إطار “مسيرة العودة” في غزة.
ووصفت الخارجية الروسية – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” في نشرتها باللغة الإنجليزية – استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة بشكل عشوائى ” بالأمر غير مقبول على الإطلاق”.
وجددت الخارجية الروسية ضرورة توقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتخاذ أي خطوات من شأنها وقوع المزيد من أعمال التصعيد الخطيرة.
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