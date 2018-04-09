بورسعيد - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته أمام فريق النصر يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وخلال المران، الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، حرص المدير الفني للفريق حسام حسن على التركيز على النواحي الخططية والتكتيكية، وتنفيذ تدريبات خاصة للمهاجمين والمدافعين.

وشهد المران خوض ثلاثي حراس مرمى الفريق أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد مران شاق تحت إشراف مدربهم عماد المندوه الذي حرص على أداء حراسه لمجموعة من التدريبات التي تزيد من سرعة رد فعلهم خاصة مع الكرات المسددة من مسافات قريبة، وكذلك التدريبات المخصصة لكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وعقد عماد المندوه اجتماعا سريعا على هامش المران مع الثنائي أحمد بوسكا ومحمود السيد طالبهما بضرورة التركيز التام خلال التدريبات التي تسبق لقاء النصر المقرر إقامته الخميس المقبل، خاصة مع تأكد غياب زميلهم أحمد مسعود عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري والتي جمعته الأسبوع الماضي بنادي الاتحاد السكندري.