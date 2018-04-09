القاهرة - أ ش أ

وصل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومساعديه إلى الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي تمهيدا لقيادة مران الفريق اليوم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الأسبوع الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة بالنادي، جلسة مع إيهاب جلال بعد مران اليوم، لمعرفة حقيقة تصريحاته بالاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف.