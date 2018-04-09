باريس - أ ش أ

التقت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن اليوم الاثنين، مع نظيرها السعودي عواد العواد ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا حاليا.

وذكرت وزارة الثقافة الفرنسية – في بيان لها – أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وشهدا التوقيع على إعلان نوايا يحدد الإطار العام للتعاون الجديد بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية – بحسب البيان – طموح البلدين لتعزيز التبادلات الثقافية والفنية، وسياسة الكتب والمكتبات، ودعم تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، والتعاون في المجال السينمائي والسمعي البصري وحقوق التأليف والنشر، و دعم الشباب والتعليم الفني و الثقافي وتدريب المهنيين الشباب.

كما شهد الوزيران التوقيع على اتفاق تعاون بين الأوبرا الوطنية بباريس من أجل مساعدة السعودية على تأسيس أوركسترا، بالإضافة إلى اتفاق آخر مع المدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت بفرنسا ستقوم بموجبه بتدريب المخرجين السعوديين الشباب، وأخيرا سيقوم الوطني الفرنسي للإعلام السمعي والبصري بتقديم خبراته وسيستقبل أيضا المهنيين السعوديين، وفق البيان.

وأكدت وزيرة الثقافة الفرنسية أن هناك آفاقا أخرى للتعاون الثقافي سيتم استكشافها مثل الترجمة الأدبية من أجل تعميق المبادلات الثقافية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.