القاهرة - أخبارمصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ حمودة كامل

بالأمس كان عيد القيامة.. واليوم.. استقبل المصريون عيد الربيع أو شم النسيم بالبهجة والفرحة.. وبالمأكولات المميزة لهذا اليوم .. من الفسيخ والرنجة والسردين.. خرج الجميع للاستمتاع بالجو الجميل.. مابين الشواطئ والحدائق والمتنزهات.. في الوقت الذي رفعت فيه كل الأجهزة التنفيذية في الدولة درجة الاستعداد تحسبا لأي ظرف طارئ

المواطنون بالمحافظات يحتفلون بأعياد الربيع

مدير أمن الإسكندرية يتفقد الحالة الأمنية بمناسبة شم النسيم

الإسكندرية تحتفل بأعياد الربيع وإقبال كثيف على الشواطئ

تعزيز الخدمات المرورية بالكورنيش والمراسي النيلية

بني سويف تحتفل بعيد الربيع

محافظ القاهرة يتفقد انتظام الرحلات النيلية خلال أعياد الربيع

وزير النقل يتابع اجراءات الامان بالمراكب النيلية في شم النسيم

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات مطروح بالتزامن مع أعياد الربيع

بالصور .. محافظ أسوان يتفقد حديقة السلام بكورنيش النيل

بالصور .. محافظ البحر الأحمر يتابع احتفالات شم النسيم

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمترو الأنفاق والسكك الحديدية

بالصور .. محافظ القاهرة يتابع احتفالات شم النسيم بحديقة الفسطاط

85 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى احتفالات شم النسيم

بالصور .. مسابقات ترفيهية على شواطئ مطروح احتفالا بشم النسيم

1650 زائرا لمعبد دندرة بقنا في عيد شم النسيم

ومن جانبه، خصص المجلس القومى للمرأة غرفة العمليات التى لتلقى شكاوى التحرش اليوم الاثنين خلال احتفالات شم النسيم

غرفة عمليات بالمجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش

ومحليا..

تفقد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الاثنين، موقع إنشاء كوبري قلما الجاري إنشائه من قبل شركة النيل لإنشاء الطرق والكباري بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما على الطريق الزراعي

واصل وزير النقل الدكتور هشام عرفات جولاته التفقدية، اليوم الاثنين، لمتابعة انتظام مرافق النقل المختلفة التابعة للوزارة

بالصور.. وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية

نفى المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف ما نشرته جريدة الحياة اللندنية اليوم الاثنين ، بشأن كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في الكاتدرائية أثناء زيارته لتهنئة البابا بالأعياد

الأزهر ينتقد تحريف “الحياة اللندنية” لكلمة الإمام الأكبر بالكاتدرائية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن جهاز تعمير الوادى الجديد، بدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع إنشاء محور ربط طريق شرق العوينات وطريق الداخلة / الخارجة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية بمحور ربط طريقي “شرق العوينات والداخلة”

اكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيتم الانتهاء من أعمال الهدم فى منطقة مثلث ماسبيرو خلال أسبوعين على الأكثر

محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة مثلث ماسبيرو خلال اسبوعين

وسفير أوكرانيا بالقاهرة يؤكد إن رحلات الطيران التي بدأتها الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) من كييف إلى القاهرة اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، هي خدمة جديدة تماما

سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة

وسفير مصر الجديد إلى اليابان أيمن علي كامل يعرب عن رغبته في نقل صورة مصر والشرق الأوسط الحقيقية لليابان

سفيرنا بطوكيو: أرغب في نقل صورة مصر الحقيقية لليابان

ومن باريس..حذرت مصر اليوم الاثنين من مغبة الاستمرار في تسييس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وإقحامها في موضوعات وقضايا سياسية

مصر تشدد على عدم تسييس اليونسكو

وعالميا..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحقيقات أجراها الخبراء العسكريون الروس في مدينة دوما السورية أثبتت غياب أي آثار لاستخدام سلاح كيميائي هناك

موسكو: التحقيقات في دوما أثبتت غياب أي آثار لاستخدام سلاح كيميائي

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, الذي يزور فرنسا حاليا, وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الاثنين بباريس، نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، الذي يزور فرنسا حاليا

وزيرا خارجية فرنسا والجزائر يبحثان مكافحة الإرهاب

أعلن مسؤول حكومي في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال وإصابة تسعة أطفال آخرين، إثر انفجار وقع بولاية “هرات” في غرب البلاد

مقتل وإصابة 15 شخصا جراء انفجار بغرب أفغانستان

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين انه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون الشهر المقبل او مطلع يونيو

ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية يونيو القادم

غادر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة بعد ظهر اليوم ٩ أبريل متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات للمشاركة في أعمال مؤتمر “فكر 16”

أبو الغيط يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر “فكر 16”

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب – اليوم الاثنين – انه سيتم اتخاذ “قرارات مهمة” خلال يوم او يومين بشأن الرد على الهجوم المزعوم بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية

ترامب: سيتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن سوريا خلال 24 ساعة

أصيب 43 شخصا بولاية نيويورك الأمريكية جراء اصطدام حافلة بجسر علوي أثناء مرورها أسفله

إصابة 43 شخصا فى اصطدام حافلة بجسر في نيويورك

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم، مع سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي سفاع،تطورات الأوضاع فى المنطقة; وذلك قبيل عقد القمة العربية التى تستضيفها السعودية

الكويت واليمن يبحثان الأوضاع بالمنطقة قبل القمة العربية

أكد مسئولان أمريكيان أن إسرائيل هي التي نفذت القصف الصاروخي،فجر اليوم الإثنين،على قاعدة “تي-فور” الجوية السورية،بعد إبلاغ الولايات المتحدة مقدما

مسئولان أمريكيان: إسرائيل قصفت قاعدة “تيفور” بعد إبلاغ الولايات المتحدة

أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مقاتلين إيرانيين على الأقل جراء القصف الصاروخي على مطار “التيفور” العسكري في ريف حمص الشرقي

مقتل 3 إيرانيين في هجوم مطار التيفور بحمص

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحث خلاله الأوضاع في سوريا

بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

واقتصاديا..

ذكرت جريدة “أمريكان ثينكر” الأمريكية على موقعها إلكتروني , اليوم الإثنين أن ولاية الرئيس السيسي الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة, لا سيما بعد إطلاق عدد من مشاريع الإسكان والبناء التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري إلى مستوى جديد

جريدة أمريكية: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وقعت مصر والكويت، اليوم الاثنين اتفاق ثاني لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي

مصر والكويت توقعان اتفاقا لتمويل 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية كافة وعلى رأسها العمل الدولية

قابيل: مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع “العمل الدولية”

ارتفع الدولار يوم الاثنين مواصلا موجة مكاسب مستمرة منذ أسبوعين

الدولار يواصل مكاسبه وسط نذر حرب تجارية

ورياضيا..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراته أمام فريق النصر يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب

المصري يستعد لمباراة النصر بالدوري .. الخميس

وصل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومساعديه إلى الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي تمهيدا لقيادة مران الفريق اليوم

جلال يقود مران الزمالك استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري

احتل منتخب مصر لسلاح الشيش، اليوم الاثنين، المركز التاسع في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا بإيطاليا

شباب سلاح الشيش التاسع في بطولة العالم بإيطاليا

احتل منتخب سلاح الشيش للشابات المركز العاشر في الترتيب العام لمنافسات الفرق في بطولة العالم لسلاح الشيش بإيطاليا

سيدات سلاح الشيش العاشر في بطولة العالم بإيطاليا

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999 على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الجمهورية

الزمالك يفوز على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للناشئين

اكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه قبل استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه

قبول استقالة ايهاب جلال من تدريب الزمالك

اختتمت منافسات جولة الرباط من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لعام 2018 والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام واستطاع خلالها أبطال وبطلات منتخب مصر للكوميتيه رجال وسيدات تحقيق 5 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة

مصر تحقق 5 ميداليات بجولة الرباط من بطولة الدوري للكاراتيه

حصل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن شهر مارس المنقضى، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين

محمد صلاح “لاعب الشهر” في الدوري الإنجليزي

وفي نشرة المساء..

مصر تشدد على عدم تسييس اليونسكو

محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما على الطريق الزراعي

مجلس الوزراء الكويتى يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات

بالصور.. وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية

1650 زائرا لمعبد دندرة بقنا في عيد شم النسيم

سفيرنا بطوكيو: أرغب في نقل صورة مصر الحقيقية لليابان

بالصور .. مسابقات ترفيهية على شواطئ مطروح احتفالا بشم النسيم

85 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى احتفالات شم النسيم

بالصور .. محافظ القاهرة يتابع احتفالات شم النسيم بحديقة الفسطاط

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمترو الأنفاق والسكك الحديدية

الأزهر ينتقد تحريف “الحياة اللندنية” لكلمة الإمام الأكبر بالكاتدرائية

سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة

جريدة أمريكية: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وصول 30 الف طن الومنيوم ميناء سفاجا

مصر والكويت توقعان اتفاقا لتمويل 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء

شعبة الأرز تتوقع استقرار الأسعار بشهر رمضان

مقتل وإصابة 15 شخصا جراء انفجار بغرب أفغانستان

أبو الغيط يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر “فكر 16”

ترامب: سيتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن سوريا خلال 24 ساعة

أطباء دوما ينفون وصول مصابين بالمواد الكيماوية