الرياض - أ ش أ

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, الذي يزور فرنسا حاليا, وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

بحثا الجانبين بحثا – خلال اللقاء – العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى فرنسا, أمس, على رأس وفد وزاري رفيع المستوى, واستهل اليوم الجانب الرسمي من الزيارة, التي تستمر يومين, إذ تشمل لقاءات مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب وعدد من الوزراء الفرنسيين.