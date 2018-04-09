باريس - أ ش أ

التقى وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الاثنين بباريس، نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، الذي يزور فرنسا حاليا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية – في بيان اليوم – أن اللقاء بين الوزيرين تناول ملف مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات الإقليمية وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن لودريان ومساهل بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر في 6 ديسمبر الماضي خلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين بباريس.

وأكد البيان أن فرنسا والجزائر يربطهما شراكة استراتيجية استثنائية وبينهما تعاون وثيق في كافة المجالات، حيث أن فرنسا تعد أول مستثمر أجنبي في هذا البلد (خارج المحروقات)، وكذلك أول مشغل أجنبي للأيدي العاملة هناك، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات يورو في عام 2017.