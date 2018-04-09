نشرة المساء من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
مصر تشدد على عدم تسييس اليونسكو
محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما على الطريق الزراعي
مجلس الوزراء الكويتى يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات
بالصور.. وزير النقل يتفقد محطة الجيزة للسكك الحديدية
1650 زائرا لمعبد دندرة بقنا في عيد شم النسيم
سفيرنا بطوكيو: أرغب في نقل صورة مصر الحقيقية لليابان
بالصور .. مسابقات ترفيهية على شواطئ مطروح احتفالا بشم النسيم
85 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى احتفالات شم النسيم
بالصور .. محافظ القاهرة يتابع احتفالات شم النسيم بحديقة الفسطاط
مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمترو الأنفاق والسكك الحديدية
الأزهر ينتقد تحريف “الحياة اللندنية” لكلمة الإمام الأكبر بالكاتدرائية
سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة
جريدة أمريكية: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح
وصول 30 الف طن الومنيوم ميناء سفاجا
مصر والكويت توقعان اتفاقا لتمويل 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء
شعبة الأرز تتوقع استقرار الأسعار بشهر رمضان
مقتل وإصابة 15 شخصا جراء انفجار بغرب أفغانستان
أبو الغيط يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر “فكر 16”
ترامب: سيتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن سوريا خلال 24 ساعة
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