واشنطن - أ ف ب

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الاثنين أن تزايد أعداد كبار السن في الاقتصاديات المتقدمة يجفف موارد القوى العاملة وقد يؤدي لابطاء النمو الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن السماح بتدفق العمال المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل في هذه البلدان.

واقّر الصندوق ان حكومات الدول المتقدمة تواجه ردود فعل عكسية وسلبية جراء السماح بتوافد المهاجرين، لكنه أشار إلى انها تواجه خيارات محدودة في نهاية المطاف ولا يمكنها عمليا تجنب تقاعد العاملين كبار السن وتركهم لسوق العمل، حتى مع تبني سياسات تساعد على ضمان امداد السوق بشكل ثابت بالعمال.

ويأتي التقرير في وقت تتنامي المشاعر السلبية ضد الهجرة بالدول المتقدمة، غير أنه شجع على الهجرة لاسباب اقتصادية.

وتوقعت الأمم المتحدة، في أحد فصول تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لتحليل اتجاهات القوى العاملة، أنه بحلول منتصف القرن الحالي، سينخفض عدد السكان في حوالي نصف الدول المتقدمة، ما يعني أن العمال صغار السن “عليهم إعالة ضعف عدد كبار السن الذين يعولوهم الآن”.

وتواجه بعض الاقتصاديات المتقدمة انخفاضا في مساهمة الرجال في مقتبل العمر (الاشخاص ما بين 25-54 سنة) في القوى العاملة، خصوصا اولئك من الدرجات التعليمية الأدنى، لاسباب من بينها الازمة المالية العالمية.

ونصح التقرير حكومات الدول المتقدمة باعادة النظر في سياسات الهجرة لتعزيز إمدادات العمالة.