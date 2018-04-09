لندن - أ ش أ

تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود اليوم الإثنين ببذل كل الجهود الممكنة لنشر الأمن في شوارع بريطانيا واعتماد خطط جديدة لمكافحة حوادث القتل التي انتشرت مؤخرا في لندن.

جاء ذلك بعد سلسلة من حوادث الطعن واطلاق النار في الأسابيع الأخيرة في العاصمة البريطانية، كان آخرها اليوم عندما أردت الشرطة مسلحا أطلق عدة تهديدات في شرق لندن.

وتستند استراتيجية “العنف الخطير” التي أعلنتها الوزيرة اليوم إلى 40 مليون جنيه إسترليني كتمويل من وزارة الداخلية ، إضافة الى مشروع قانون الأسلحة الهجومية الذي سيتم بحثه في غضون أسابيع كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض الهجمات العنيفة.

وفي خطاب ألقته في لندن , قالت آمبر رود “تمثل هذه الاستراتيجية تغييرا حقيقيا في طريقة تفكيرنا في هذه المآسي الشخصية والاستجابة لها, وهذه الجرائم العنيفة البشعة التي تهيمن على الصفحات الأولى لصحفنا”.

وأضافت “سيتم التركيز على جزء مهم من نهجنا والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية والتدخل المبكر”.