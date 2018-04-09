واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب – اليوم الاثنين – انه سيتم اتخاذ “قرارات مهمة” خلال يوم او يومين بشأن الرد على الهجوم المزعوم بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية، محذرا بان دمشق ستدفع ثمنا باهظاً نظير هذا الهجوم.

وأدان ترامب ما وصفه بـ “الهجوم البشع على الأبرياء” السوريين في دوما، اثناء افتتاحه اجتماع الحكومة في البيت الأبيض.

وقتل وأصيب العشرات في الهجوم المزعوم على مدينة دوما، بحسب عمال انقاذ ومصادر طبية.

وذكر ترامب ان “هذا الامر يتعلق بالإنسانية ، ولا يمكن السماح لذلك بأن يحدث” وأضاف ان القرارات ستتخذ خلال الـ “24 إلى 48 ساعة المقبلة”.