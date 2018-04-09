قنا- أ ش أ

لقي عامل وزوجته ونجله مصرعهم اليوم الإثنين غرقا بنهر النيل لعدم إجادتهم السباحة أثناء الاستحمام بناحية الحمر والجعافرة بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض ، بغرق عامل يدعى محمد عبد الموجود عبد الكريم ( 40 عاما) ، وزوجته فايزة صبحي ربيع (35 عاما)، ونجلهما هشام (16 عاما) ، لعدم إجادتهم السباحة أثناء الاستحمام بنهر النيل بناحية الحمر والجعافرة بمركز قوص.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثث الثلاثة من النهر ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.