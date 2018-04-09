دمشق - أ ش أ

حذرت سوريا – اليوم الإثنين – من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية مؤكدة أن الاعتداء على مطار التيفور بريف حمص ما كان ليتم لولا دعم الإدارة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن هذا الاعتداء الإسرائيلي يشكل ردا غير مباشر على نجاح الجيش السوري في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة من دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى ،مشيرة إلى أن هذا الاعتداء الإسرائيلي ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية.

وحذرت الوزارة ، إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها عليها ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحملها كامل المسؤولية عنها ،مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة عليها لن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الانجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب.

وأكدت أن سوريا لن تتوانى عن ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ،مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات.