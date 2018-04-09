القاهرة - أ ش أ

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999 على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك سيف فاروق جعفر وهاني رشدي وحسين فيصل، في لقاء غير مؤثر على المنافسة بالنسبة للقب بطولة الجمهورية، الذي اقترب نادي إنبي من حسمه لصالحه، حيث يحتل الفريق البترولي الصدارة برصيد 71 نقطة.. فيما أصبح رصيد الزمالك بعد الفوز 57 نقطة ولا تزال لديه مباراة مؤجلة وتجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة.