المحافظات-أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات , اليوم الإثنين , حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون, وتجار المواد المخدرة, ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية , بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي القليوبية , نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض حادث قيام مجهولين بسرقة إحدى محطات شبكات المحمول بشبين القناطر مستخدمين سيارة , حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تخصصوا فى سرقة أجهزة التبريد وبطاريات محطات تقوية شبكات المحمول بالأراضى الزراعية , وتم ضبطهم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وفي المنيا , شنت مديرية الأمن حملة بمختلف مراكز المحافظة أسفرت , حسب بيان صادر عن مديرية الأمن اليوم الاثنين , عن ضبط 9 قطع سلاح ناري بدون ترخيص , و15 طلقة متنوعة, فضلا عن ضبط قضيتين مخدرات (اتجار) , كما تم تحرير 2679 مخالفة مرورية شملت ضبط 53 دراجة بخارية وتحرير مخالفة دراجة و1938 مخالفة سيارة , إلى جانب ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 16 سائقا تم توقيع الكشف الطبي عليهم,.

وفي مجال تنفيذ الأحكام , تم تنفيذ 800 حكم قضائي متنوع ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف, كما تم ضبط 8 قضايا مسطحات , وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة , وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة , وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

وفي الغربية, اعلن مدير الأمن اللواء طارق حسونة إن الحملات أسفرت عن ضبط 105 هاربين من أحكام جنائية وحبس غرامات مخالفات , فضلا عن ضبط 8 من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط 7 أسلحة نارية و20 قطعة سلاح أبيض متنوعة , فضلا عن ضبط 6 قضايا اتجار في مواد مخدرة وضبط 4 من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه , وتحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات والمحررات الرسمية الحكومية, مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية, مفادها تردد المدعو “رامي.ع.ع.س” 34 عاما سائق, مقيم قرية الكرسة مركز طنطا, على أصحاب محال الأغذية بمدينة طنطا, وانتحاله صفة مفتش صحة, والاستيلاء منهم على مبالغ مالية, مقابل توفير شهادات صحية مزورة لهم.

وفي الشرقية , تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض مقتل شقيقة عمدة قرية بمركز الحسينية , حيث اتضح أن مرتكب الحادث “عامل زراعى” قام بضرب المجني عليها بزجاجة مياه على رأسها خشية افتضاح أمره لرؤيتها له أثناء محاولته سرقة منزلها.

وفي مطروح , ذكر مدير التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المهندس السيد أبو اليزيد إنه تم ضبط 289 كيلو فسيخ ورنجة وجبنة قديمة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.