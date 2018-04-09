الكويت واليمن يبحثان الأوضاع بالمنطقة قبل القمة العربية
الكويت - أ ش أ
بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله – اليوم الاثنين – مع سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي سفاع،تطورات الأوضاع فى المنطقة; وذلك قبيل عقد القمة العربية التى تستضيفها السعودية الأحد المقبل .
وبحث اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية ،عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين،إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .
يذكر أن الوفد التحضيري لوزارة الخارجية الكويتية سيسافر إلى السعودية صباح غد الثلاثاء; لحضور الجلسات التحضيرية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية،استعدادا للاجتماع الوزارى الذى سيعقد يوم الخميس المقبل،بينما سيعقد الاجتماع الرئيسى بحضور رؤساء وملوك الدول العربية يوم الأحد المقبل.
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