الكويت - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله – اليوم الاثنين – مع سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي سفاع،تطورات الأوضاع فى المنطقة; وذلك قبيل عقد القمة العربية التى تستضيفها السعودية الأحد المقبل .

وبحث اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية ،عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين،إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

يذكر أن الوفد التحضيري لوزارة الخارجية الكويتية سيسافر إلى السعودية صباح غد الثلاثاء; لحضور الجلسات التحضيرية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية،استعدادا للاجتماع الوزارى الذى سيعقد يوم الخميس المقبل،بينما سيعقد الاجتماع الرئيسى بحضور رؤساء وملوك الدول العربية يوم الأحد المقبل.