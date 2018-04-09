دمشق - أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا،اليوم الاثنين،أن أطباء في مدينة دوما السورية بمنطقة الغوطة الشرقية نفوا صحة المعلومات حول وصول مصابين بالمواد الكيميائية السامة إليهم.

وذكر المركز،في بيان أن أطباء سوريين من دوما نفوا صحة المعلومات التي تدعي وصول مصابين لديهم آثار التسمم الكيماوي.

وأضاف البيان،أن سائق سيارة إسعاف أكد عدم وصول أي مصابين بالكيماوي إلى مستشفى دوما.

وقال الطبيب ياسر عبدالمجيد من مستشفى دوما،إنه لم يصل إليهم خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية،ولا منذ بداية النزاع مصابون بمواد كيميائية سامة،مضيفا أن المستشفى استقبل فقط مصابين بشظايا القذائف خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجاري.