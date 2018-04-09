جنيف - أ ش أ

أعلنت ادارة الهجرة الفيدرالية السويسرية عن استقبال 40 لاجئا قدموا من معسكرات احتجاز فى ليبيا ويصنفون باعتبارهم من ذوى الحاجة الماسة للحماية ومعظمهم من النساء والأطفال,حيث يأتي استقبال سويسرا لهؤلاء ضمن المشاركة السويسرية فى خطة الطوارئ للمفوضية العليا لشئون اللاجئين والتى سيتم بموجبها اجلاء الاف الاشخاص من مراكز الاعتقال فى ليبيا .

واعلنت وزيرة العدل الفيدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروجا ,عن أن بلادها سوف تستقبل 80 لاجئا ممكن هم فى حاجة ماسة للحماية .

وأشارت إلى أن ذلك هو اجراء انساني فوري ياتى على خلفية الوضع الكارثى الذى يعيشه اللاجئون فى ليبيا .

اللاجئون الوافدون يتم وضعهم تحت رعاية السلطات الفيدرالية السويسرية لعدة ايام قبل ان يتم توزيعهم على الكانتونات السويسرية وفق النسب المتفق عليها .