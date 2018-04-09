الكويت - أ ش أ

أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثانية، بعد فوزه بثقة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتى الأسبوعي، والذى عقد اليوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتمنى مجلس الوزراء الكويتى للرئيس السيسى موفور الصحة، ودوام النجاح والتوفيق في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع مصر، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار فيها، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وإعادة الدور الريادي البناء لمصر في أسرتها العربية والدولية، لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية المجيدة.