اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

وقعت مصر والكويت، اليوم الاثنين اتفاق ثاني لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك علي هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت في الأردن.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تتضمن الاتفاق زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة و 15 ألف م3/يوم لمحطتي دهب ونويبع و 10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.

وصرحت د. سحر نصر، بإن هذا الإتفاق يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعد استكمال للاتفاقيات التي سبق أن وقعاها حكومة جمهورية مصر العربية مع الصندوق الكويتي فيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع محطات تحلية المياه، يستهدف في الأساس تحسين مستوي المعيشة للسكان في محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب علي مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحليه المياه من البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة.

من جانبه، أكد عبد الوهاب البدر، أن هناك اهتمام من الصندوق بدعم تنمية سيناء، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأشار إلى أن الصندوق يستكمل دعمه لمشروع تنمية سيناء، وحريص على إتمام المشروع في أسرع وقت.