طهران - أ ش أ

أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مقاتلين إيرانيين على الأقل جراء القصف الصاروخي على مطار “التيفور” العسكري في ريف حمص الشرقي فجر اليوم.

وأفادت المصادر بسقوط ثلاثة مقاتلين إيرانيين بين ضحايا القصف الذي أعلنت سوريا وروسيا عن تنفيذه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن اليوم ،في وقت سابق اليوم ،أن طائرات إسرائيلية من طراز (إف 15) قصفت مطار التيفور العسكري من جهة البحر المتوسط عبر الأجواء اللبنانية دون دخول الأجواء السورية.