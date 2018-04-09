القاهرة -أ ش أ

أحبطت جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة والأدوية.

وذكرت الجمارك, في بيان اليوم الاثنين, أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من اليونان, وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية, مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 89 ألف جنيه.

وأضاف البيان, أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من الكويت, و بتفتيشه تم العثور على 10 هواتف محمولة, مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت104.5 ألف جنيه.

وقرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانىء الجوية تحرير محضري ضبط وتحريز المضبوطات.