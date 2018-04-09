القاهرة-أ ش أ

توقع رجب شحاتة, رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية, اليوم الاثنين, استقرار أسعار الأرز مع قرب حلول شهر رمضان, مشيرا إلى أن المحصول الجديد سيتم طرحه في الأسواق بعد إجازة عيد الفطر بأسبوع.

وذكر شحاتة, في تصريح له السبت, إن السوق يشهد استقرارا في ظل وجود فائض في الإنتاج عن الموسم الحالي والماضي, منوها بأن السوق المحلي شهد انخفاضا في أسعار الأرز بنسبة 5%, فالسوق المحلي لا يتأثر بالأسعار العالمية نتيجة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي بالإضافة إلى عدم تصدير الأرز.