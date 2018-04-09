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تتربع ألوان الباستيل على عرش موضة الصنادل والشباشب في صيف 2018، حيث تضمنت تشكيلات الصنادل لدى الماركات العالمية لهذا الموسم، مثل Mansur Gavriel و Rochas و Tibi و Tibi و Calvin Klein، الكثير من هذه الدرجات الناعمة.

وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن الصنادل تزهو هذا الصيف بألوان الباستيل ذات الطابع الرومانسي الحالم، مثل الوردي الفاتح بلون البودرة والفانيليا والأزرق السماوي والأخضر النعناعي، وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المرأة صاحبة البشرة الفاتحة يُفضل أن تختار درجات السماوي أو النعناعي وتبتعد عن درجات البيج والوردي الفاتح.

وأشارت إلى أن درجات الباستيل الحالمة تتناغم مع طلاء أظافر الأقدام الصارخ؛ فعلى سبيل المثال يتناغم الصندل السماوي مع الطلاء الأزرق الداكن، بينما يبدو الصندل ذو اللون الوردي الفاتح رائعاً مع الطلاء الوردي الصارخ، في حين يضفي الطلاء الأصفر لمسة جاذبية لافتة للأنظار على الصندل بلون الفانيليا.