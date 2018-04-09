لندن - أ ش أ

أجرى وزير الخارجية البريطاني،بوريس جونسون،اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول التطورات في سوريا.

وذكر متحدث باسم الخارجية في بيان صحفي ان وزير الخارجية تحدث صباح اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان حول الهجوم المروع في دوما يوم السبت الماضي وقبل الجلسة الطارئة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم،والتي دعت إليها المملكة المتحدة إلى جانب الحلفاء.

وأضاف أن وزير الخارجية أكد الحاجة الملحة للتحقيق فيما حدث في دوما وضمان استجابة دولية قوية،وأشار الوزيران إلى أن المحققين الدوليين المخولين من قبل مجلس الأمن الدولي وجدوا أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام الغاز السام في ما لا يقل عن 4 هجمات منفصلة منذ عام 2014 ،واتفقا على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

وأدان وزير الخارجية البريطاني ونظيره الفرنسي استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان،حيث اتفقا على العمل معا للدفاع عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلات من يستخدمون هذه الأسلحة من العقاب،مشددين على أهمية اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي في تحديد الاستجابة الدولية.