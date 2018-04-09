اخبار مصر - سماء المنياوى

نظمت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح احتفالات ومسابقات رياضية وترفيهية بشاطئ الاليزيه ، احتفالا باعياد شم النسيم.

واعلنت صباح توفيق مدير إدارة السياحة بمطروح ان شاطئ الاليزية شهد اقبال كبير من المواطنين للاستمتاع بالاحتفالية التى تم تنظيمها بتوجيهات محافظ مطروح مضيفة انة تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية لتحقيق المتعة في جو من السعادة لرواد الشواطئ.

واضافت ان المسابقات عبارة عن مسابقات غنائية ومسابقات علمية، وشد الحبل والكراسى الموسيقية كما تم توزيع الجوائز على الفائزين بتلك المسابقات .