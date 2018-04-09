القاهرة-أ ش أ

وقع الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بروتوكولي تعاون بين الاتحاد وكل منمدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري, ومدير عام غرفة تجارة وصناعة (الفجيرة) خالد محمد الجاسم.

وذكر الدكتور خالد حنفي, عقب التوقيع, إن البروتوكول الأول مع منظمة العمل العربية يتضمن التنسيق والتعاون بين الاتحاد والمنظمة بشأن تعزيز مجالات التعاون العربية بسوق العمل العربيمن خلالالمعلومات والإحصاءات والدراسات المتعلقة بأسواق العمل العربية والتي يتم بثها علىالشبكة العربية بهدف بناء آليات أسواق العمل في الدول العربية من خلال توفير معلومات عن أسواق العمل لكافة الشركات والمهتمين بأسواق

العمل العربية من حكومات وأصحاب أعمال ومنظمات العمال والباحثين عن العمل وحرصا على توفير بنية معلوماتية مناسبة أمام متخذي القرار ولكافة المهتمين والباحثين وللتأكد من حسن توظيف واستخدام المعلومات التي تقوم الشبكة على نشرها.

وأضاف أن البروتوكول الثاني والذي تم توقيعه معغرفة تجارة وصناعة (الفجيرة) يتضمن التعاون في تنظيم المؤتمر والمعرض العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي المزمع انعقاده في نوفمبر 2018 بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة (الفجيرة) حيث يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الاستراتيجيات الوطنية للدول العربية في هذا المجال.