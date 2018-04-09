مانيلا - أ ش أ

أعلن خفر السواحل الفلبيني أن عمليات البحث جارية عن أفراد طاقم سفينة إنزال جرفتها المياه جنوب العاصمة مانيلا.

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الكابتن أرمند باليلو – اليوم الاثنين – إن عمليات البحث مستمرة عن 17 من أفراد طاقم السفينة،موضحا أنها نفدت من الوقود قرب جزيرة فورتشون السياحية بمقاطعة باتانجاس.

كما أعلن خفر السواحل أنه تمكن ،أمس الأحد، من إنقاذ 14 شخصا معظمهم من السائحين بجزيرة بالاوان و19 آخرين من مقاطعة كامارينز نورتي الجنوبية ،بعدما انقلب قاربان جراء الأمواج القوية.

يذكر أن الحوادث البحرية تشيع في الفلبين التي تضم أكثر من سبعة آلاف جزيرة ،وتضعف فيها اللوائح بشأن جودة القوارب.