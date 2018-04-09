الفيوم- دمنهور- أ ش أ

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب 28 آخرون في 4 حوادث متفرقة بمحافظتي الفيوم والبحيرة.

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي، إخطارا من العميد أشرف عبدالسميع مأمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغات من أهالي قرية بيهمو بوجود إطلاق كثيف للأعيرة النارية بأحد الأفراح بالقرية الأمر الذي يخشى معه وقوع إصابات بين المواطنين.

انتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مكان البلاغ حيث أصيب أمين شرطة يدعى “طارق سراج الدين” (45 سنة- من أهالي القرية)، تصادف تواجده بمنطقة الحدث ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأمر حسين كامل وكيل نيابة سنورس بسكرتارية جمال الصعيدي بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد نوعية السلاح المستخدم في الحادث، وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات حول أسباب الوفاة وضبط الجاني والسلاح المستخدم.

كما لقيت سيدة تدعى “حنان يوسف جرجس” (53 سنة) مصرعها في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي بين سيارتي ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، بينما أصيب 22 آخرون.

وعلى طريق (أبو لطيعة) بأبشواي، أصيب أربعة أشخاص بكسور وجروح بسبب السرعة الجنونية لدراجة بخارية اصطدمت بتوك توك، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي محافظة البحيرة، لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي بوادي النطرون.

وتلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين عبدالفتاح إخطارا يفيد بمصرع “رفعت ع.ح” (65 عاما – عامل) وزوجته “سماره أ . ع” (60 عاما- ربة منزل) مقيمان بالإسكندرية، وإصابة اثنين آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات (نقل وملاكي) على الطريق الصحراوي الكيلو 101 اتجاه الإسكندرية بوادي النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.